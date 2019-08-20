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Музеи и выставки Культура

В Самаре откроется выставка японской художницы Асами Китамуры

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 22 августа, в 19:00, во дворе Музея модерна откроется выставка графических работ "Мамин суп" (6+) японской художницы и дизайнера Асами Китамуры.

Асами Китамура родилась в Японии, в префектуре Исикава, после школы училась на медработника. По профессии работала шесть лет, но приняла непростое для рядового японца решение — оставить карьеру в госпитале и посвятить себя тому, что действительно нравится. Художница уехала в Индию, где погрузилась в творчество.

Стиль рисования Асами Китамуры (мелко детализированное отображение окружающих вещей и событий) сложился еще в раннем детстве. Асами впервые попробовала акрил на холсте в серии работ, созданных под впечатлением от первого визита в Россию в 2013 году. Эти и другие работы вошли в серию "Мамин суп", которую художница представит на персональной выставке во дворе особняка Курлиной.

"Мамин суп — это название моей первой сделанной в России работы и первой персональной выставки здесь, — рассказывает Асами Китамура, — Это вдохновение от теплого и нежного супа мамы, который я ела в холодной Самаре".

Выставка пройдет в рамках Дней русско-японского дизайна, которые проводит кофейня White Cup, расположенная во дворе усадьбы Курлиных. 21 августа, в 19:00, здесь также пройдет лекция экскурсовода Анны Гамазиной "Открытие Японии в культуре модерна" (12+) о влиянии страны восходящего солнца на европейский стиль ар нуво.

Вход на все мероприятия свободный.

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