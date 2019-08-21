День знаний в Самаре пройдет без запуска воздушных шаров

В Самаре на День знаний 1 сентября не планируется массового запуска воздушных шаров. Об этом в Twitter заявили мэр города Елена Лапушкина и представители департамента образования.

С вопросом о возможности отменить эту часть торжественного мероприятия к городским властям обратились обеспокоенные вопросами экологии жители. "Скоро начало учебного года и в небо снова полетят шары — причина аварий на ЛЭП, ухудшения экологии и мучительной гибели птиц и животных. Можно законодательно запретить массовые запуски шариков на территории города?", — поинтересовалась одна из подписчиц соцсети.

"Шары использоваться не будут, в планы это не входило, эту информацию никто и нигде не озвучивал", — отреагировал на сообщение департамент образования Самары.

Глава администрации Елена Лапушкина подтвердила сообщение ведомства. "В Самаре не планируется запуск воздушных шаров в День знаний, у нас вместе в руководителями образовательных учреждений общая позиция, за охрану окружающей среды", — написала мэр.