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Суды Происшествия

Жительницу Большечерниговского района осудили за незаконную соцвыплату

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Большеглушицкого районного суда, вынесенный местной жительнице О. Панкратовой, признанной виновной в мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По версии следствия, Панкратова предоставила в администрацию района и областной минсельхоз недостоверные сведения о том, что ее основным местом работы является предприятие АПК. Это давало женщине право участвовать в госпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года". В результате 23 июля 2014 г. она получила социальную выплату на приобретение жилья — более 1,2 млн.

В отношении Панкратовой возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. Во время расследования женщина полностью признала вину.

Суд назначил ей год лишения свободы условно с шестимесячным испытательным сроком.

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