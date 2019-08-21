Жительницу Большечерниговского района осудили за незаконную соцвыплату

Вступил в силу приговор Большеглушицкого районного суда, вынесенный местной жительнице О. Панкратовой, признанной виновной в мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По версии следствия, Панкратова предоставила в администрацию района и областной минсельхоз недостоверные сведения о том, что ее основным местом работы является предприятие АПК. Это давало женщине право участвовать в госпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года". В результате 23 июля 2014 г. она получила социальную выплату на приобретение жилья — более 1,2 млн.

В отношении Панкратовой возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. Во время расследования женщина полностью признала вину.

Суд назначил ей год лишения свободы условно с шестимесячным испытательным сроком.