Здание ТЦ "Октябрь" продано за 55,3 млн рублей

Здание расположенного на пр. Металлургов, 78 торгового центра "Октябрь" продано с торгов в рамках банкротства Волжского социального банка (ВСБ). Купила объект за 55,3 млн руб. Зинаида Сычева, которая по данным ИАС Seldon Basis, является учредителем АО "Самарский подшипник", входит в число совладельцев ТСЖ "Проспект Плюс", а также зарегистрирована как индивидуальный предприниматель.

Напомним, ВСБ был лишен лицензии на осуществление банковских операций в начале декабря 2013 г., а 27 января 2014 г. банк по решению арбитражного суда был признан банкротом. По данным АСВ, по состоянию на 30 июня 2018 г. размер установленной задолженности перед кредиторами банка составляет 4,37 млрд рублей.

Здание ТЦ "Октябрь" было построено в 1955 г. и имеет площадь 1,6 тыс. кв. метров.

Оно было выставлено на торги в декабре прошлого года. Начальная цена объекта была установлена в размере 118,8 млн рублей.

Указывалось, что здание является "выявленным объектом культурного наследия "Кинотеатр "Октябрь". Также в описании объекта сообщалось о наличии "ограничений и обременений" в виде запрета на осуществление деятельности в ТЦ "Октябрь" до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Соответствующее решение было принято в сентябре текущего года Кировским районным судом по требованию прокурора района.

Земельный участок под зданием ТЦ при этом находится в муниципальной собственности.

Первые торги по продаже здания ТЦ "Октябрь" были назначены на 11 февраля 2019 г., следующие — на 3 апреля 2019 г. с дисконтом в 10%.

Однако, поскольку на этих торгах объект продан не был, его выставили на публичное предложение с 15 апреля по 8 сентября. Максимальное снижение цены на здание ТЦ "Октябрь" могло составить 70%.