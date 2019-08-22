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Преступления Происшествия

В Чапаевске молодого парня подозревают в ограблении таксиста

ЧАПАЕВСК. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Чапаевска задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на водителя такси, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, поздно вечером 4 августа ранее судимый житель Нижегородской области, находясь в автомобиле такси, отобрал у водителя два мобильных телефона и 7 тыс. рублей. Нападение было совершено в частном секторе в Чапаевске.

Из опроса потерпевшего следовало, что злоумышленник, закончив поездку, вытащил нож и потребовал отдать ему деньги и личные вещи, после чего скрылся. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Прибывшие полицейские осмотрели место происшествия, собрали необходимые улики и составили портрет нападавшего. Ориентировку с его приметами правоохранители направили всем оперативным службам.

Вскоре, оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Из материалов уголовного дела следует, что телефоны он продал, а деньги потратил на собственные нужды.

Сотрудники полиции проверяют молодого человека на причастность к аналогичным преступлениям.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой", возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Следствие продолжается.

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