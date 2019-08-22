Стали известны подробности смерти мужчины и спасения ребенка на Волге

Трагедия произошла в том месте, где под водой находится яма глубиной около 20 м, где когда-то давно добывали песок. Об этом сообщили в ПСС Самарской области.

Напомним, 21 августа примерно в 17:00 на Волге в Красноглинском районе Самары во время купания утонул 46-летний мужчина. Его пятилетний сын захлебнулся и потерял сознание, но был спасен благодаря сотрудникам ПСС по Самарской области.

Как рассказали корреспонденту Волга Ньюс сами сотрудники чрезвычайной службы, примерно в 17:00 пятеро спасателей, дежурившие на катере у Красноглинского пляжа, увидели, что приблизительно в 200 м от пляжа в протоке между полуостровом Серный и островом Электрон, где находится подводная яма и купаться запрещено, на расстоянии около 15-20 м от берега руками машет тонущий человек.

Спасатели сразу выехали на помощь, но мужчина пошел ко дну. Кроме того, сотрудники экстренной службы увидели на поверхности воды спину ребенка, который захлебнулся и уже был без сознания. Его вытащили на катер и начали проводить реанимационные мероприятия. Мальчика отвезли на спасательную станцию "Красная Глинка".

Трое спасателей с водолазным снаряжением остались искать ушедшего ко дну мужчину.

Ребенка успели привести в сознание до приезда врачей "скорой". Потом медики увезли мальчика в больницу им. Середавина.

Отец утонул. Тело мужчины обнаружили примерно в 15-20 м от берега на глубине 7 м и передали правоохранителям.

В ПСС Самарской области отмечают, что трагедия произошла в месте, где под водой находится яма глубиной около 20 м, там когда-то добывали песок. Купаться в этом месте запрещено, о чем говорят установленные на берегу таблички. Спасатели отмечают, что люди все равно заходят там в воду, и это порой заканчивается трагически. Недавно приблизительно в том же месте утонул подросток.

Сотрудники ПСС призывают отдыхающих не входить в воду в запрещенных местах.