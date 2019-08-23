Самарцы спасли детеныша ушастой совы, столкнувшегося со стеклом "Самара Арены"

Неравнодушные самарцы спасли детеныша ушастой совы, который получил травмы при столкновении со стеклом стадиона "Самара Арена" во время полета. Инцидент произошел в начале августа. Птицу приютили и стали собирать средства на ее лечение.

Врачи обнаружили у совенка черепно-мозговую травму, ушиб затылочной области, ушиб позвоночника, воспаление кишечника и рану на лапке. На лечение и содержание незадачливого летуна было потрачено более 14 тыс. рублей.

"Сейчас по рекомендации врача она (точнее, это ОН) некоторое время будет жить в вольере, чтобы немного восстановиться после лечения и подготовиться к возвращению к свободным полетам", — резюмируют в аккаунте стадиона в соцсети.