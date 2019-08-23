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Общество

Самарцы спасли детеныша ушастой совы, столкнувшегося со стеклом "Самара Арены"

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Неравнодушные самарцы спасли детеныша ушастой совы, который получил травмы при столкновении со стеклом стадиона "Самара Арена" во время полета. Инцидент произошел в начале августа. Птицу приютили и стали собирать средства на ее лечение.

Фото: https://www.instagram.com/samaraarena_official

Врачи обнаружили у совенка черепно-мозговую травму, ушиб затылочной области, ушиб позвоночника, воспаление кишечника и рану на лапке. На лечение и содержание незадачливого летуна было потрачено более 14 тыс. рублей.

"Сейчас по рекомендации врача она (точнее, это ОН) некоторое время будет жить в вольере, чтобы немного восстановиться после лечения и подготовиться к возвращению к свободным полетам", — резюмируют в аккаунте стадиона в соцсети.

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