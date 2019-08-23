Деньги на реконструкцию цирка в Самаре рекомендовано включить в бюджет РФ

В четверг, 22 августа, рабочая группа бюджетной комиссии правительства России рекомендовала включить реконструкцию Самарского цирка в федеральный бюджет. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров.

Напомним, реконструкция цирка в Самаре активно обсуждается с 2010 г. когда он по требованию МЧС был на некоторое время закрыт. Планировалось, что работы начнутся весной 2012 г. и на их проведение будет выделено 1,35 млрд руб. из федерального бюджета. Последний проект реконструкции был разработан в 2016 году. По нему трибуны обновленного цирка будут вмещать 2,2 тыс. зрителей, а к зданию пристроят общежитие для артистов на 80 человек.

Предельная стоимость самой реконструкции в 2016 г. оценивалась в 775,7 млн руб., из которых 413,8 млн планировалось получить из федерального бюджета в рамках целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)". Тогда деньги так и не были выделены.

"В последующий период обоснованием необходимости включения реконструкции цирка в программу федерального финансирования занимался губернатор области Дмитрий Азаров, к решению вопроса активно подключился депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету Леонид Симановский, - заявил Андрей Макаров. - В последние месяцы Леонид Яковлевич предметно работал вместе с министерством финансов, министерством культуры РФ. И сейчас, когда подготовка проекта бюджета следующей трехлетки выходит на финишную прямую, можно с уверенностью утверждать, что эта работа увенчалась успехом".

По его словам, еще предстоит большая работа по дальнейшему рассмотрению проекта бюджета правительством РФ и Государственной думой. "Однако пройдена самая важная стадия - удалось доказать необходимость поддержки этого объекта из федерального бюджета. Можно с большой долей уверенности сказать о том, что поддержка региону будет оказана", - резюмировал Андрей Макаров.

Сумму. которую предложено заложить в бюджет, он не озвучил.

Отметим, что в начале марта 2019 г. депутат Госудмы от Самарской области Александр Хинштейн сообщал о договоренностях с федеральным Минкультом о выделении 550 млн руб. на реконструкцию самарского цирка из 900 млн руб., в которые оценивается проект.

В том же месяце вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец проводила заседание проектного комитета по нацпроекту "Культура", где в ответ на предложения губернатора Дмитрия Азарова подчеркнула, что принципиальное решение по реконструкции цирка принято. На уровне вице-премьера было оформлено соответствующее поручение по включению в план финансирования и выделению средств на проведение работ.