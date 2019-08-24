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Преступления Происшествия

В Жигулевске вор дважды наведался в один и тот же дом

ЖИГУЛЕВСК. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске сотрудники полиции задержали 29-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в краже, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В августе текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Жигулевску обратился 42-летний мужчина с заявлением о хищении имущества. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили соседей и собрали необходимые улики. Было установлено, что злоумышленник проник в дом через окно и похитил электроинструменты. С целью выяснения обстоятельств произошедшего полицейские проверили места возможного сбыта похищенного имущества, установили граждан, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

Спустя трое суток потерпевший обратился к правоохранителям и сообщил о повторной краже. На этот раз добычей вора стали телевизор, строительные инструменты и продукты питания. Общая сумма причиненного ущерба составила более 27 тыс. рублей. Осмотрев место происшествия, сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник проник в дом, повредив навесной замок.

В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейскими был установлен и задержан подозреваемый в совершении краж. Им оказался 29-летний житель Жигулевска, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В ходе опроса мужчина сознался в содеянном и сообщил, что электроинструменты он продал, телевизор сдал в ломбард, а на вырученные деньги купил спиртное.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ "Кража". Теперь мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Похищенные вещи изъяты и в ближайшее время будут возвращены владельцу.

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