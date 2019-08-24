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Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" одержала три победы подряд на турнире Zvezda Handball Cup

МОСКВА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 24 августа, гандбольная "Лада" одержала свою третью победу подряд на турнире Zvezda Handball Cup, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Фото: "Лада" ГК

Напомним, накануне на старте турнира тольяттинки обыграли белорусский "Гомель" со счетом 29:23 (13:10).

В тот же день волжанки противостояли сборной Казахстана. Но и эти соперницы сдались вице-чемпионкам — 21:27 (9:15) в пользу "Лады".

В субботу, 24 августа, тольяттинки играли с ЦСКА. Одолеть армейцев им удалось со счетом 25:18 (13:9).

Сегодня вечером "Ладе" предстоит матч со "Звездой".

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