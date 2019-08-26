Гандбольная "Лада" стала победителем Zvezda Handball Cup

Гандбольный клуб "Лада" одержал победу на международном турнире Zvezda Handball Cup, сообщает пресс-служба автозаводчанок. Соревнования, проходившие в подмосковном Звенигороде завершились накануне.

Из пяти проведенных матчей тольяттинки сумели обыграть соперниц в четырех, набрав восемь очков. Главные соперницы волжанок — местная "Звезда" — выбыли из гонки за первое место, вничью сыграв с ЦСКА в завершающем матче.

Кроме кубка "Ладе" достались и два индивидуальных трофея: Виктория Шамановская признана лучшим защитником, а Елена Михайличенко — самым ценным игроком.