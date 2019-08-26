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Гандбольная "Лада" стала победителем Zvezda Handball Cup

МОСКВА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Гандбольный клуб "Лада" одержал победу на международном турнире Zvezda Handball Cup, сообщает пресс-служба автозаводчанок. Соревнования, проходившие в подмосковном Звенигороде завершились накануне.

Фото: "Лада" ГК

Из пяти проведенных матчей тольяттинки сумели обыграть соперниц в четырех, набрав восемь очков. Главные соперницы волжанок — местная "Звезда" — выбыли из гонки за первое место, вничью сыграв с ЦСКА в завершающем матче.

Кроме кубка "Ладе" достались и два индивидуальных трофея: Виктория Шамановская признана лучшим защитником, а Елена Михайличенко — самым ценным игроком.

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