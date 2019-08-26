Бывший и. о. начальника ОБЭП получил условный срок за взятку

В понедельник, 26 августа, суд вынес приговор бывшему и. о. начальника ОБЭП отдела полиции Октябрьского района Самары Антону Туманову, которого подозревали в получении взятки.

Напомним, по версии обвинения, Туманов получил взятку через знакомого по фамилии Любавин. За 100 тыс. руб. он должен был не возбуждать уголовное дело по ст. 146 УК РФ ("Нарушение авторских и смежных прав") из-за контрафактного ПО.

Любавина в итоге тоже судили — за посредничество во взяточничестве.

Мужчины признали вину, заявили, что раскаиваются, и обещали больше не соглашаться на получение незаконных вознаграждений.

Туманову назначили два года и 10 дней лишения свободы условно с лишением права занимать должности на госслужбе два года. Любавина приговорили к полутора годам условного лишения свободы.