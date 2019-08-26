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АвтоВАЗ запустил производство спортивной Lada Granta

ТОЛЬЯТТИ. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АвтоВАЗ начал производство седана Lada Granta в версии Drive Active, сообщает пресс-служба предприятия.

Короткоходная подвеска спортивного типа от Lada Sport позволяет снизить крены и улучшает управляемость в скоростных виражах. Анатомические передние кресла с развитой боковой поддержкой повышают комфорт и чувство связи с автомобилем.

Дизайн Lada Granta Drive Active создан в соответствии с ''ИКС-графикой'', фирменной ДНК Lada, при этом сделан акцент на спортивном характере модели. Рельефные бамперы, обтекатели порога и спойлер на багажнике – лаконичные и характерные элементы появились после тщательной ''продувки'' в аэродинамической трубе. Стилеобразующие детали экстерьера подчеркнуты красными молдингами на бамперах. Аналогичный яркий оттенок применен в отделке салона: красной отстрочкой украшена кожаная оплетка руля, яркие вставки присутствуют в обивке сидений, а комбинация приборов получила красную подсветку.

Lada Granta Drive Active будет выпускаться с двумя вариантами силового агрегата: 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. компонуется МКПП или автоматизированной механической трансмиссией. Напомним, что в семействе Lada Granta АМТ получила режим ''Sport'', в котором и мотор и коробка передач работают по особому динамичному алгоритму. В базовое оснащение Lada Granta Drive Active войдет кондиционер и аудиосистема. О ценах и дате старта продаж будет объявлено дополнительно.

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