Сергей Филиппов посетил Октябрьск - один из самых активных участников нацпроекта "Культура" в регионе

В четверг, 22 августа, врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов посетил с рабочим визитом Октябрьск, один из самых активных участников нацпроекта "Культура" в регионе.

"Октябрьск участвует практически в каждом направлении национального проекта "Культура", и это помогает городу развиваться, - отмечает Сергей Филиппов. - Сейчас завершается капремонт культурно-досугового комплекса "Октябрьский", начатый в прошлом году по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. 84 млн руб. выделено из областного бюджета, плюс четыре с небольшим миллиона - из местного. Все эти средства осваиваются эффективно, подрядчик ведет работу по графику, получается великолепный многофункциональный центр. Администрация города вела активный диалог с жителями, и все, что появится в Доме культуры, - это то, о чем просили люди. График работы там практически сформирован. Как только ленточка будет перерезана, я уверен, Дом культуры сразу же заживет полнокровной жизнью".

Делегация минкульта ознакомилась с ходом строительных работ в здании "Октябрьского". После капремонта здесь появятся студии, просторные выставочный, концертный и спортивный залы, многофункциональный зал, в котором можно будет проводить творческие вечера, репетиции артистов художественной самодеятельности и многое другое. КДК "Октябрьский" планируют открыть уже в ноябре 2019 года.

"Благодаря национальному проекту "Культура" мы начали благоустраивать наш город, ремонтировать такие крупные объекты, как культурно-досуговый комплекс "Октябрьский". Здание это уникально. Оно в свое время строилось по индивидуальному проекту, и там есть все, что необходимо для микрорайона. Сегодня этот объект преображается", - рассказала глава Октябрьска Александра Гожая.

В рамках нацпроекта в Октябрьске в 2019 г. откроют две модельные библиотеки. Одна из них расположится в КДК. Здесь предусмотрены высокие стеллажи с подсветкой (при этом книжный фонд обновится более чем на половину), экран, диалоговый центр, уголок семейного чтения, "БиблДОМ" для малышей и другое.

В обновленный КДК переведут часть помещений детской школы искусств №2, здание которой было построено еще в 1964 году. Школа находится в отдаленной части города и очень востребована, но здание требует серьезной реновации.

"Сейчас на федеральном уровне серьезно обсуждается новое направление национального проекта "Культура", связанное со строительством новых детских школ искусств. Надеюсь, что оно также получит поддержу из федерального бюджета", - пояснил Сергей Филиппов.

Также врио министра культуры посетил Дом молодежных организаций, в котором не очень давно за счет федерального финансирования открылся современный кинозал. Как выяснил Сергей Филиппов, здесь полностью выполняют условия договора - в день дается по восемь киносеансов, и более половины показываемых фильмов - отечественная кинопродукция.

Еще один обновленный культурный объект - здание библиотеки им. А.С.Пушкина. Библиотеку отремонтировали по инициативе самих горожан во время реализации общественного проекта "Новый дом для книг" в рамках госпрограммы Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области".

Елена Холодова, директор Централизованной библиотечной системы Октябрьска, рассказывает: "Здание построено давно, в 1967 году, с тех пор до прошлого года капитального ремонта здесь не проводилось. А между тем эта библиотека - единственный культурный центр в микрорайоне. Поэтому ее обновление, конечно же, стало праздником для жителей. Основные средства на капитальный ремонт были выделены из областного и муниципального бюджетов. Но и местные жители активно участвовали в сборе средств, а потом помогли привезти и расставить книги в обновленное здание".

В завершение поездки Сергей Филиппов посетил ДК "Железнодорожник". Он осмотрел выставку в Галерее детского рисунка, открытую в рамках реализации Губернского гранта, и встретился с работниками сферы культуры города.

В планах руководства Октябрьска - и дальше активно участвовать в нацпроекте "Культура". Так, уже сейчас готовится заявка для участия в 2020 г. в конкурсе на получение федеральных средств для организации виртуального концертного зала.