В Самаре будут судить директора казенного предприятия за незаконные командировочные

Зампрокурора Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу директора ФГКУ Комбинат "Энергия" Управления Федерального агентства по государственным резервам по ПФО В. Хивинцева. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Мужчине вменяют два эпизода злоупотребления должностными полномочиями — ч. 1 ст. 285 УК РФ.

По версии следствия, он 25 декабря 2014 г. и 25 декабря 2015 г. незаконно подписал бухгалтерские документы об оплате командировочных сотрудникам ЗАО "ПолиДиск-СТРОЙ". В результате были перечислены около 1,2 млн руб. и 7,6 миллиона соответственно.

Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения.