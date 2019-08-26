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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить директора казенного предприятия за незаконные командировочные

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Зампрокурора Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу директора ФГКУ Комбинат "Энергия" Управления Федерального агентства по государственным резервам по ПФО В. Хивинцева. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Мужчине вменяют два эпизода злоупотребления должностными полномочиями — ч. 1 ст. 285 УК РФ.
По версии следствия, он 25 декабря 2014 г. и 25 декабря 2015 г. незаконно подписал бухгалтерские документы об оплате командировочных сотрудникам ЗАО "ПолиДиск-СТРОЙ". В результате были перечислены около 1,2 млн руб. и 7,6 миллиона соответственно.

Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения.

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