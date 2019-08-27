Самара на втором месте в рейтинге самых дешевых гостиниц России

Рейтинг с самым дешевым размещением в отелях этим летом составил сайт Aviasales. Они считали стоимость двухместного номера за сутки.

Самарская гостиница "Гранада" заняла второе место в рейтинге, здесь можно переночевать за 1026 руб. (первое - гостиница "Каштан" в Ростове-на-Дону с ценником в 765 рублей).

Замкнул первую тройку отель "Грэйс Проджект" в сочинской Красной Поляне (1126 рублей).

В рейтинге городов с бюджетными отелями также есть Волгоград, Воронеж, Минеральные воды, Уфа, Нижний Новгород и Петрозаводск.