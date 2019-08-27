Сергей Анташев отчитал Вадима Ерина за доклад о благоустройстве Тольятти

В понедельник, 26 августа, в ходе аппаратного совещания в администрации Тольятти руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин отчитался о реализации программы по созданию комфортной городской среды. Однако глава Тольятти Сергей Анташев остался недоволен как докладом, так и тем, что не все работы будут завершены в срок.

Глава Тольятти посчитал информацию, изначально представленную Вадимом Ериным, расплывчатой и потребовал конкретики в отчетах по реализации программ по благоустройству. "Вы доложили сейчас, как на 26-м съезде ЦК КПСС! Я уже пережил эту эпоху! Я прошу, доложите мне конкретные цифры!" — настаивал Сергей Анташев.

Как рапортовал Ерин, по Итальянскому скверу готовность объекта пока составляет 15%. "Там сейчас производятся работы и технические вопросы на данный момент сняты и решены. По буферной зоне завершаются работы по строительству детской спортивной площадки, уборке мусора и монтажу электричества и к 1 сентября все должны закончить", — сообщил чиновник.

Что касается работ на набережной Комсомольского района, по информации Ерина, подъездная дорога и парковка там полностью сделаны. Осталось восстановить два пролета рухнувшего во время ливня лестничного марша. "Основную работу по лоткам должны закончить к первому сентября, а по лестнице — до 10 сентября", — заявил он.

Также глава департамента рассказал, что в рамках реализации программы создания комфортной городской среды по дворовым территориям из 14 объектов на сегодняшний момент выполнены и оплачены восемь, а и шесть пока остаются в работе. Все они должны быть завершены к 1 сентября. Однако, из оставшихся три объекта имеют степень готовности 70%, а остальные — не более 35%.

"По первым трем территориям мы успеем, по другим - не уверен. Но мы прикладываем все усилия", — заверил Ерин. Он пояснил, что по этим объектам изначально были проблемы: их включили в план без проектов, на подготовку и согласование которых потребовалось время.

"Вы эти усилия прикладываете уже три летних месяца! — возмутился Анташев. — И такое вот приложение усилий заканчивается тем, что время "Ч" наступает, а вы рассказываете, что три объекта не успеваете выполнить. У вас было время для решения всех вопросов. Из восьми объектов работы по семи из них были выполнены еще в июне. За июль и август все оставшиеся задачи можно было бы уже закончить!".

Глава Тольятти выразил сомнение в том, что вышеперечисленные недоделанные территории исполнители успеют завершить и сдать в срок. Ведь по прогнозам тольяттинской гидрометобсерватории в городе всю неделю, включая выходные, будут лить дожди.