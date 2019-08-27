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Дорожное строительство Транспорт и связь

Проект продления ул. Авроры до Ново-Садовой подготовят "Петербургские сети"

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Победителем конкурса на разработку проектной документации для строительства дороги на ул. Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой стало ЗАО "Петербургские сети". Результаты определения поставщика опубликованы на сайте Госзакупок.

Заказчиком по контракту выступает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Согласно конкурсной документации, протяженность дороги составит 2,5 км. Заявленная стоимость проектно-изыскательских работ — 61,2 млн рублей. Деньги будут выделены из регионального бюджета и переведены двумя траншами: 32,5 млн руб. в 2019 г. и 28,7 млн руб. в 2020 году.

Подрядчик должен будет в числе прочего разработать несколько вариантов транспортных развязок в разных уровнях на пересечении ул. Авроры с Московским шоссе и представить технико-экономические показатели по каждому варианту.

Кроме того необходимо будет собрать сведения об участках, которые нужно будет изъять для строительства дороги, рассчитать возмещение для этих целей, провести на изымаемых участках археологические изыскания.

Также подрядчик должен будет рассмотреть возможность устройства парковок для экскурсионных автобусов в районе "Ботанического сада".

Завершить работы "Петербургские сети" должны к началу ноября 2020 года.

Напомним, ранее минтранс публиковал схему строительства дороги по ул. Авроры от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой. Согласно этой схеме, дорога будет проходить между Ботаническим садом и частным сектором.

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