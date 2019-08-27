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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарские компании представили разработки на МАКСе

МОСКВА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область впервые с 2013 г. представила на авиационно-космическом салоне МАКС собственный стенд с презентацией ключевых разработок, сообщает сайт регионального правительства.

Фото: samregion.ru

Самарская область, которая является крупнейшим авиакосмическим центром страны, представляет на МАКС-2019, открывшемся во вторник, 27 августа, последние разработки в области создания ракет-носителей среднего класса и малых космических аппаратов, двигателей для ракет-носителей, стратегической авиации, системы спецзащиты для самолетов и вертолетов, беспилотные летательные аппараты и воздушные суда малой авиации.

Всего на МАКСе от Самарской области представлена инновационная продукция более 20 региональных предприятий и институтов.

Губернатор Дмитрий Азаров, возглавляющий делегацию региона, пообщался с участниками выставки и осмотрел представленные экспонаты.

"Аэрокосмическая отрасль является одной из базовых отраслей для экономики региона, это отрасль нашей традиционной специализации. Компетенции мы здесь сохраняем, восстанавливаем и преумножаем, — отметил Дмитрий Азаров. — Участие в МАКСе является крайне важным для нашего региона".

Компания ООО "Авиатех" на МАКСе презентует самарский самолет-амфибию Л-142 МШ и самолет-амфибию Л-145. Директор компании Матвей Щелочков рассказал, что первый опытный образец Л-142 построен еще в 2005 г. главным конструктором Алексеем Анненковым. На данный момент производится несколько версий самолета, которые используются авиакомпаниями по всей России, в том числе для патрулирования территории Крайнего Севера, мониторинга рыбных хозяйств, доставки почты и продовольствия в труднодоступные населенные пункты, экстренной доставки людей в медицинские учреждения.

Гидросамолеты привезло на выставку и НПО ООО "Аэроволга". Компания с 2002 г. занимается разработкой и проведением научно-исследовательских работ в области создания новой авиационной техники, в том числе с применением методов натурального и математического моделирования, а также проводит опытно-конструкторские работы по созданию, модернизации, модификации авиационной техники.

Представители компании отметили, что в прошлом году группа российских пилотов на самолетах-амфибиях их производства совершила международный кругосветный перелет над Северным Ледовитым океаном. В кругосветном перелете были задействованы три самолета-амфибии — это два ЛА-8 и один "Борей". Модели воздушных судов именно такого образца представлены сегодня в Жуковском.

На выставке Самарской области широко представлены разработки региональных предприятий в области автономных аппаратов. К примеру, группа компаний "Разумные Решения" представила модель автономного необитаемого надводно-подводного аппарата "Калан". Аппарат предназначен для отбора проб водной среды, изысканий и измерений параметров подводных объектов, поиска затонувших объектов и обслуживания гидротехнических сооружений.

Также на МАКС участники могут ознакомиться с беспилотным летательным аппаратом мультироторного типа "Сокол". Дрон способен в автоматическом режиме патрулировать лесные массивы на предмет обнаружения очагов возгорания или незаконных вырубок, определять местоположение людей, заблудившихся в лесу или терпящих бедствие в воде, проводить химическую разведку и анализ атмосферы на предмет загрязнения. "Сокол" уже сейчас активно применяется в регионе: испытания продемонстрировали огромный потенциал системы, особенно в рамках развития программы "Цифровой город".

Беспилотный летательный аппарат, предназначенный для использования в гражданских целях, Дмитрию Азарову продемонстрировал и "Кластерный инжиниринговый центр Самарской области". Аппарат "Оса" высотой всего 30 см и весом 700 г может быть задействован в операциях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также в отработке методов и алгоритмов управления группировками ДПЛА.

Флагманское предприятие региона РКЦ "Прогресс" в этом году представлено на стендах госкорпорации "Роскосмос". Крупнейший космический центр страны в Жуковский привез макеты не только легендарных ракет-носителей "Союз ФГ", "Союз-2", "Союз-СТ", "Союз-2", но и перспективной двухступенчатой РН "Союз-5", а также макеты космических аппаратов "Ресурс-П", "Бион-М", перспективного космического аппарата "Обзор-Р", опытно-технологического малого космического аппарата "Аист - 2Д".

Другой промышленный гигант региона — ПАО "Кузнецов" — знакомит всех желающих с макетом уникального как по своей конструкции, так и по надежности двигателя НК-33.

"Ключевой проект ПАО "Кузнецов" на данный момент — восстановление производства модернизированного двигателя НК-32 серии 02 для стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М2", — отметили представители предприятия.

Двигатель предназначен для работы на первой ступени "лунной" ракеты и может быть использован повторно до 10 раз. Это настоящий провыв в области строения ракетных двигателей, так как на данный момент любой, даже самый современный мировой двигатель, является одноразовым и не подлежит вторичной эксплуатации.

Сейчас жидкостный ракетный двигатель НК-33 проходит летно-космические испытания. Некогда "замороженный" проект подтвердил свою состоятельность во время запусков легкой ракеты-носителя Союз 2.1-в.

Завершая осмотр выставки, Дмитрий Азаров подчеркнул, что участие в МАКС-2019 в очередной раз продемонстрирует научно-технический потенциал Самарской области и привлечет новые инвестиции в регион.

"Порядка 20 наших предприятий представляют себя, свои научные разработки, свою продукцию на МАКС. И это происходит как на нашем стенде, специально организованном для того чтобы, небольшие, средние предприятия, а также наши университеты могли представить свои разработки, так и в рамках павильонов госкорпораций таких, как "Ростех" и "Роскосмос". На стендах госкорпораций уже представлены крупнейшие предприятия, составляющие аэрокосмическую славу не только Самарской области, но и всей России. Мы рассчитываем, что здесь мы найдем новых партнеров для наших предприятий и для нашего региона", — сказал Дмитрий Азаров.

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