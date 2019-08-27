Иностранца обвиняют в попытке завербовать самарчанку в ИГИЛ

В Самаре с утвержденным обвинительным заключением направили в Приволжский окружной военный суд уголовное дело 35-летнего гражданина Республики Кыргызстан. Его подозревают в оправдании терроризма и вербовке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, до 2017 г. обвиняемый принял идеологию террористической организации "Исламское государство" (запрещенная на территории РФ организация). После этого он начал размещать в соцсетях посты, оправдывающие и пропагандирующие идеологию насилия. А с 2017 по 2018 г. мужчина пытался завербовать в террористическую организацию 30-летнюю жительницу Самары.

Иностранцу предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием Интернета") и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Склонение, вербовка лица в совершение преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.5 УК РФ").