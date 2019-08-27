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Суды Происшествия

В Чапаевске понятой прихватил золотое кольцо из обыскиваемой квартиры

ЧАПАЕВСК. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске осудили 32-летнего местного жителя, которого признали виновным в краже. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В начале февраля 2019 г. мужчину пригласили в качестве понятого для обыска по факту незаконного хранения боеприпасов. В квартире, где проходил обыск, он забрал с комода в спальне золотое кольцо и ушел с ним. В результате ущерб, причиненный владельцу украшения, составил более 6 тыс. рублей.

Хозяйка обратилась в полицию. Подозреваемый признался в краже и полностью возместил ущерб.

Суд назначил мужчине два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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