В музее им. Алабина откроется выставка Творческого союза художников России "20 лет. Итоги"

В музее им. Алабина в Самаре 3 сентября, в 14:00, откроется выставка самарского отделения Творческого союза художников России "20 лет. Итоги" (6+).

В 2019 г. "Творческий союз художников" — региональная организация Творческого союза художников России — отмечает свое 20-летие. К этой дате приурочена ретроспективная передвижная выставка "20 лет. Итоги", которая откроется на нескольких площадках Самары и области.

С 3 по 13 сентября в музее им. Алабина покажут обширную экспозицию, включающую около 100 работ. Вход на выставку свободный.

Во время работы выставки состоятся мастер-классы, лекции и творческие встречи с художниками. Начало мероприятий в 15:00:

4 сентября — лекция "Читать язык искусства", ведущая Елена Малыгина;

6 сентября — лекция "Фигура человека. Конструкция. Пропорции. Рисунок", ведущая Наталия Филатова;

7 сентября — мастер-класс "Окно в другой мир", ведущая Наталия Александрова;

8 сентября — лекция "Что нужно знать художнику для фотосъемки своих работ", ведущий Юлий Колесник;

10 сентября — лекция "Современный гобелен", ведущий Олег Емельянов;

12 сентября — мастер-класс "Холст — основа для живописи маслом, или что нужно знать начинающему художнику", ведущая Татьяна Казакова.