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Автопром Машиностроение

GM-АвтоВАЗ приостановит конвейер 2-6 сентября

ТОЛЬЯТТИ. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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СП "GM-АвтоВАЗ" приостановит выпуск автомобилей со 2 по 6 сентября, сообщает tass.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

"Работа конвейера будет приостановлена со 2 по 6 сентября", — сказали в пресс-службе.

При этом в компании отметили, что приостановка производства связана с оптимизацией баланса спроса и предложения на выпускаемые предприятием автомобили.

Завод GM-АвтоВАЗ по итогам 2018 г. снизил объем производства примерно на 3%, за прошлый год на предприятии было произведено 31 874 тыс. автомобилей.

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