GM-АвтоВАЗ приостановит конвейер 2-6 сентября

СП "GM-АвтоВАЗ" приостановит выпуск автомобилей со 2 по 6 сентября, сообщает tass.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

"Работа конвейера будет приостановлена со 2 по 6 сентября", — сказали в пресс-службе.

При этом в компании отметили, что приостановка производства связана с оптимизацией баланса спроса и предложения на выпускаемые предприятием автомобили.

Завод GM-АвтоВАЗ по итогам 2018 г. снизил объем производства примерно на 3%, за прошлый год на предприятии было произведено 31 874 тыс. автомобилей.