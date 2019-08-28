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Экология Общество

Свинокомплекс заплатит за массовую гибель рыбы от навоза

КИНЕЛЬ. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сельхозпредприятие в Кинельском районе обязали выплатить ущерб за загрязнение воды отходами. Об этом сообщает Самарская межрайонная природоохранная прокуратура.

Ранее при проверке надзорное ведомство обнаружило, что в Кинельском районе массово погибла рыба на водохранилище "Красный ключ-2" на реке Тростянка. Как выяснилось, более чем 6,7 тыс. карасей умерли из-за того, что ООО "АПК Сельский Продуктъ" сбросило в воду отходы свинокомплекса - навоз. Ущерб составил более 7 тыс. рублей.

14 сентября 2018 г. прокуратура направила в Кинельский райсуд иск о взыскании ущерба с "АПК Сельский Продуктъ". 24 июля суд удовлетворил требования прокурора. Решение суда в законную силу еще не вступило.

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