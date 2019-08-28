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Автопром Машиностроение

Из-за падения спроса АвтоВАЗ с середины сентября уменьшит скорость линий конвейера в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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АвтоВАЗ с середины сентября на неопределенный срок уменьшит скорость некоторых линий конвейера в Тольятти из-за ожидаемого снижения спроса, пишут "Ведомости".

Скорость будет уменьшена на конвейерах, где собирают модели на общей платформе альянса Renault-Nissan - B0 (Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero и их кросс-версии Stepway) и внедорожники 4×4. Предположительно, что число смен и длительность рабочей недели останутся прежними.

Представитель АвтоВАЗа также отметил, что производство гибко подстраивается под спрос, а сокращение персонала не планируется. "Избыточному персоналу АвтоВАЗа из тех подразделений, где будет замедлено производство, предложат перейти в другие подразделения, где людей не хватает из-за роста заказов, например, в моторное, прессовое и штамповочное, говорит один из собеседников "Ведомостей": это может быть несколько сотен человек. Те же, кто решит не переходить, смогут воспользоваться программой помощи с трудоустройством: получат пять средних зарплат (или 12 минимальных размеров оплаты труда, смотря что больше)", - пишут журналисты.

Насколько снизится производство продукции, собеседники не сказали, однако один из поставщиков сообщил, что в сентябре-октябре заводу будет поставлено на 1-2% меньше комплектующих, чем в предыдущем году. Еще один из поставщиков также сообщил о снижении заказа от АвтоВАЗа.

 

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