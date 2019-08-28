Власти Сызрани передадут местным евреям здание бывшей синагоги

Власти Сызрани решили безвозмездно передать еврейской общине города старую синагогу на ул. Кирова, сообщили "Интерфаксу" в Федерации еврейских общин России.

Согласно опубликованному постановлению городской администрации, речь идет о передаче нежилого двухэтажного здания по ул. Кирова, 10. Площадь здания, которое носит статус памятника истории и культуры регионального значения, составляет 137 кв. метров.

Синагога была построена Сызранским еврейским обществом на крутом берегу Крымзы в 1910 году. В 1930 г. синагогу закрыли, после чего ее помещение стали использовать под клуб национальных меньшинств. В 1943 г., когда местным верующим стали возвращать культовые сооружения, иудеи также подняли вопрос о возвращении синагоги. Но тогда им отказали.

Вернуться сюда евреи смогли только в годы перестройки. В последнее время здание пустовало, но у него обновили крышу и установили новые пластиковые стеклопакеты на первом этаже.