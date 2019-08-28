Трем майорам УгРо из Самары вынесли приговор

Суд Красноглинского района Самары под председательством Владимира Инкина вынес приговор бывшим полицейским Алексею Зюзину и Антону Зоткину. Их признали виновными в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Также осудили их предполагаемого сообщника Алексея Обидина. Его признали виновным в пособничестве в покушении на мошенничество (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Напомним, Зоткин работал старшим оперуполномоченным группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности отдела УгРо ОП №8 УМВД России по Самаре на ул. Ногина, 15. Зюзин был в том же отделе старшим оперуполномоченным отделения по обслуживанию оперативных зон отдела УгРо, а Обидин - оперуполномоченным отделения по предупреждению и раскрытию квалифицированных мошенничеств оперативно-сыскного отдела УгРо городского УМВД России на ул. Аэродромной, 98.

3 ноября 2018 г. в мкр Крутые Ключи кто-то причинил тяжкие травмы мужчине. Сотрудники ППС задержали на месте происшествия некоего Уварова и забрали в пункт полиции №20 на ул. Маршала Жукова, 10/3.

Задержанный позвонил знакомому Обидину и попросил помочь снять подозрения. Обидин поговорил с Уваровым. В том же пункте полиции к Обидину обратился Зюзин. Он сказал, что приехал разбираться в случившемся. В итоге Уварова оставили в камере, а Зюзин и Обидин поехали на место происшествия.

4 ноября Зюзин и Зоткин ознакомились с материалами и поняли, что к преступлению причастен вовсе не Уваров, а другой человек - Семенов, который тоже был в камере ОП № 8. Но Зоткин, по версии следствия, решил воспользоваться ситуацией и получить деньги от Уварова, не знавшего, что его ни в чем не подозревают. Он предложил задержанному "помочь" за 600 тыс. рублей. Мужчина согласился и пообещал отдать 50 тыс. руб. в качестве первого взноса, а остальное - позже. В тот же день Зоткин рассказал об "афере" Зюзину и предложил действовать вместе.

Позже Обидин узнал, что Уваров должен передать двум полицейским 600 тыс. рублей. При этом ему не сказали, что Уварова ни в чем не подозревают. В итоге, по версии следствия, Обидин согласился передать деньги Зюзину и Зоткину. В тот же день он передал им 50 тыс. рублей.

Следующая встреча Уварова с Обидиным состоялась вечером 7 ноября у отдела полиции на ул. Аэродромной, 98. В машине оперативника потерпевший передал оставшиеся 550 тыс. рублей. Обидина задержали с поличным. Оказалось, что Уваров был участником "оперативного эксперимента". 8 ноября Обидин передал полученные деньги Зюзину и Зоткину, которых сразу задержали.

Зюзина и Зоткина приговорили к году и трем месяцам заключения в колонии общего режима. Обидину за пособничество в покушении на мошенничество назначили год лишения свободы условно с годичным испытательным сроком. Кроме того, каждого из трех бывших полицейских суд на два года лишил права занимать должности, связанные с выполнением функций представителей власти, осуществлять организационно-распорядительские и административно-хозяйственные полномочия в госорганах. Приговор еще не вступил в законную силу.