В Самаре начали судить трех экс-сотрудников УГРО

В суде Красноглинского района Самары под председательством Владимира Инкина начался процесс по делу бывших полицейских Алексея Зюзина и Антона Зоткина, обвиняемых в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ), и их предполагаемого сообщника Алексея Обидина, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве (п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Зоткин работал старшим оперуполномоченным группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности отдела УгРо ОП № 8 УМВД России по Самаре на ул. Ногина, 15. Зюзин трудился в том же отделе полиции старшим оперуполномоченным отделения по обслуживанию оперативных зон отдела УгРо. А Обидин значился на должности оперуполномоченного отделения по предупреждению и раскрытию квалифицированных мошенничеств оперативно-сыскного отдела УгРо городского УМВД России на ул. Аэродромной, 98.

3 ноября 2018 г., около 20:00, на ул. Евгения Золотухина в мкр Крутые Ключи кто-то причинил тяжкие травмы мужчине. Сотрудники ППС обнаружили на месте происшествия пострадавшего и некоего Уварова. Уварова забрали для разбирательства в пункт полиции № 20 на ул. Маршала Жукова, 10/3.

Оттуда задержанный позвонил знакомому Обидину, попросил помочь снять подозрения. Обидин приехал и поговорил с Уваровым. В том же в пункте полиции к Обидину обратился Зюзин. Он сказал, что приехал разбираться в случившемся. При этом Зюзин не входил в дежурную следственно-оперативную группу. В итоге Уварова оставили в камере административно-задержанных уже в ОП № 8, а Зюзин и Обидин поехали осматривать место происшествия.

Утром 4 ноября материал доследственной проверки передали в дежурную часть ОП № 8. В этот же день Зюзин и Зоткин ознакомились с материалами и поняли, что к преступлению причастен вовсе не Уваров, а другой человек — Семенов, который тоже был в камере ОП № 8. Зюзин даже поговорил с Семеновым и удостоверился в непричастности Уварова к преступлению.

Но Зоткин решил воспользоваться ситуацией и выманить деньги у Уварова, не знавшего, что его ни в чем не подозревают. Он предложил Уварову "помочь" за 600 тыс. рублей. Обманутый мужчина согласился и пообещал отдать Зоткину 50 тыс. руб. в качестве первого взноса, а остальные 550 тысяч — позже.

В этот же день Зоткин рассказал об "афере" Зюзину и предложил действовать вместе. Зюзин согласился.

Позже Зюзин попросил Обидина приехать якобы для беседы по обстоятельствам доставления в полицию Уварова. Так, Обидин узнал, что Уваров должен передать двум полицейским 600 тыс. рублей. При этом ему не сообщили, что Уваров не причастен к преступлению. Сразу после этого Обидин встретил Уварова в коридоре отдела полиции, и тот рассказал о взятке и согласии заплатить. Тогда, по версии следствия, Обидин согласился передать деньги Зюзину и Зоткину.

В тот же день 4 ноября полицейские получили от Уварова 50 тыс. руб. у него дома. Следующая встреча Уварова с Обидиным состоялась вечером 7 ноября у здания отдела полиции на ул. Аэродромной, 98. В машине оперативника потерпевший передал оставшиеся 550 тыс. рублей. После этого Обидина задержали с поличным сотрудники ФСБ. Как выяснилось, Уваров в тот момент уже был участником "оперативного эксперимента". 8 ноября Обидин передал полученные деньги Зюзину и Зоткину, которых тут же задержали.

Во время следствия всех троих подозреваемых уволили из полиции.

15 мая уголовное передали в суд Красноглинского района. Сейчас процесс продолжается.