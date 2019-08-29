Самарец, напавший с ножом на двух женщин в магазине, отправится в тюрьму на 10 лет

В Кировском районном суде огласили приговор 51-летнему Сергею Белужникову, который 7 сентября прошлого года ворвался в магазин "Продукты" на 18 км Московского шоссе и под объективом камеры видеонаблюдения порезал двух женщин, сообщает samara.kp.ru.

Как стало известно изданию, то разбойное нападение стало уже вторым преступлением Сергея за неделю. 4 сентября 2018 г. он обокрал женщину, с который познакомился в социальных сетях. Случилось это после неудачного свидания пары. Обвиняемый не добился взаимности, но зато узнал адрес своей будущей жертвы.

"В тот день Белужников прибыл к дому на ул. Мира, где проживала Галина. Убедившись, что ни ее, ни кого-то еще в квартире нет, он разбил окно и пролез внутрь, — рассказывают правоохранители. — Оттуда фигурант забрал ноутбук и телевизор. Последний далеко унести не получилось и он оставил его в кустах, где впоследствии его нашла хозяйка. Ущерб составил более 20 тыс. рублей".

Ближе к 7 сентября Сергей запил. В какой-то момент ему срочно понадобились деньги на спиртное и он решил добыть их с помощью ограбления. Злоумышленник взял кухонный нож, сделал маску из обычного пакета и отправился в торговую точку на Московском шоссе. В это время там находились 72-летняя продавщица и 48-летняя покупательница Светлана Ш.

Преступник ворвался в магазин, схватил покупательницу за шею и стал требовать у продавца выручку. Деньги ему отдавать не спешили. Сергей разозлился, повалил Светлану на пол и начал бить ее ножом. Женщина получила серьезные ранения. Попытки 72-летней продавщицы Людмилы Н. вмешаться оказались неудачными. Более того, она также получила удар ножом в грудь.

Добычей Белужникова стали 2 тыс. руб. — больше в кассе не было. Получив деньги, он покинул место преступления.

Ориентировки налетчика быстро разошлись по городу, однако отыскать его получилось не сразу. Сотрудники уголовного розыска нашли Сергея Белужникова в Рождествено, на другом берегу Волги — благодаря оперативной информации от жителей. К тому времени личность разыскиваемого уже была известна — его опознала супруга.

Служители Фемиды признали Белужникова виновным по всем вменяемым ему эпизодам. Он тоже после поимки не отрицал своей причастности к случившемуся и сказал, что деньги ему требовались на выпивку. — Подсудимому назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Он должен отбывать срок в исправительной колонии строгого режима, — сообщили изданию в прокуратуре Кировского района, которая поддерживала гособвинение.

Потерпевшей по краже Сергей должен выплатить 19960 рублей. Светлане Ш., которая только-только пошла на поправку — 500 тысяч. Людмиле — 30 тысяч.

Обжаловать приговор осужденный пока не пытался.