Районные больницы и бригады "скорой" будут отправлять ЭКГ в областной кардиодипансер

В Самарской области реализуют проект по дистанционной передаче ЭКГ от районных больниц и бригад службы скорой медицинской помощи в Самарский областной клинический кардиодиспансер. Областные специалисты вместе с врачами из районов оперативно и качественно диагностируют сердечные болезни и своевременно определяют маршрутизацию пациентов для оказания помощи.

В проекте участвуют 35 медицинских организаций сельских территорий, а также Сызрани, Новокуйбышевска, Жигулевска, Чапаевска, Октябрьска, Отрадного.

"Одним из важнейших направлений нацпроекта "Здравоохранение" является борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, — отметил замминистра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев. — В рамках нацпроекта в Самарской области создается телемедицинская система дистанционной передачи электрокардиограмм (ЭКГ) от районных больниц (приемных отделений, амбулаторий, ФАПов) и бригад службы скорой медицинской помощи в Самарский областной клинический кардиологический диспансер. В областном кардиодиспансере установлено специализированное программное обеспечение — кардиосервер, которое обладает элементами искусственного интеллекта и помогает врачам осуществить интерпретацию ЭКГ и поставить развернутый диагноз. Организован круглосуточный прием, расшифровка и формирование заключений ЭКГ, поступивших от медицинских организаций по защищенным каналам связи. Нововведение направлено на своевременное оказание помощи пациентам и соответственно на спасение жизней".

Регистрация ЭКГ осуществляется в приемном отделении, офисе врача общей практики (врачебной амбулатории), фельдшерско-акушерском пункте, отделении функциональной диагностики, бригаде скорой медицинской помощи на выезде.

Фельдшерско-акушерский пункт в с. Маяк в Новокуйбышевске обслуживает около 1,5 тыс. человек. В этом подразделении центральной больницы работает средний медицинский персонал — фельдшеры и медицинские сестры. Недавно ФАП оснастили современным цифровым кардиографом и обучили медработников использовать его.

"Самое главное, что кардиограмма, которую выдает аппарат, уже идет с расшифровкой, — подчеркнула главврач Новокуйбышевской ЦГБ Светлана Шешунова. — С помощью этой расшифровки специалисты могут принять самостоятельное решение, куда госпитализировать пациента, к нам в кардиологическое отделение или в Самарский областной клинический кардиологический диспансер. Решение принимается моментально — максимум 20 минут. Фельдшер вызывает бригаду скорой помощи или неотложной помощи Новокуйбышевской больницы и больного транспортируют в соответствующее лечебное учреждение".

Сейчас в регионе в рамках проекта функционируют восемь электрокардиографов, передающих ЭКГ в кардиодиспансер, ими оснащены и бригады Самарской областной станции скорой медицинской помощи. Аппарат мобильный, снять кардиограмму врачи могут и в санитарной машине, и на дому, и в иных условиях, когда пациентам необходима помощь.

"Ежедневно сотрудники скорой передают до 30 ЭКГ в кардиодиспансер, — рассказал главврач станции Курбан Оразов. — При сложных случаях, если есть вопросы по диагностике состояния пациента, сотрудники оперативно выходят на связь с областными кардиологами".

Как пояснил главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков, преимущества системы дистанционной передачи ЭКГ состоит и в том, что врач кардиодиспансера не привязан к рабочему месту, он может оперативно посмотреть переданное ЭКГ на планшете или смартфоне.

Развернутая информационная система ведет электронный архив ЭКГ пациентов медицинских учреждений губернии, предоставляет доступ врачам-специалистам (врач функциональной диагностики, кардиолог, терапевт) к архиву ЭКГ со своих рабочих компьютеров, позволяет проводить телемедицинские консультации поликлиник в кардиодиспансере.