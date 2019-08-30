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Экология Общество

АО "Транснефть - Дружба" выпустило мальков стерляди в Саратовское водохранилище

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Дружба" выпустило молодь стерляди в Саратовское водохранилище на территории г. Самары в зоне ответственности Куйбышевского районного управления предприятия.

Фото: предоставлено АО "Транснефть-Дружба"

В естественную среду обитания были выпущены свыше 25 тысяч мальков. Вес каждого составил порядка 5 граммов.

Мальки осетровой породы были выращены на рыбоводном комплексе и доставлены к водоему специализированным транспортом. Проведение экологического мероприятия контролировали специалисты Средневолжского территориального Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства), которые подтвердили удовлетворительное состояние биоресурсов перед выпуском.

До конца года АО "Транснефть - Дружба" планирует выпустить в Саратовское водохранилище еще более 24 тысяч мальков стерляди и сазана.

Экологическое компенсационное мероприятие по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов прошло в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО "Транснефть" на период 2019–2021 годов.

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