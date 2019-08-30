На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На площади Куйбышева в Самаре определились первые победители турнира по баскетболу 3×3 Samara Open.

В турнире среди смешанных команд, где играли мальчики и девочки 2010 года рождения и младше стали известны победители и призеры. Всего в категории заявились шесть команд. Первое место взяла команда мальчиков Crazy little, второе — команда девочек "Фортуна", третье — мальчишеская команда "Супер мяч".

Всего на 23 площадках за победу борются 274 команды — это новый рекорд Samara Open по количеству участников.

На церемонии открытия участников и гостей турнира поприветствовал в видеообращении губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Из-за служебной командировки глава региона впервые за 10 лет турнира не смог принять участие в "Матче Звезд", посвященном памяти Юрия Тюленева. Дмитрий Азаров отметил, что на таком турнире победителями будут все участники.

Со сцены любителей и профессионалов баскетбола со спортивным праздником поздравили зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов и президент федерации баскетбола региона Владимир Аветисян.

После открытия состоялся товарищеский "Матч Звезд" между сборными "красных" и "синих". За "красных" под руководством олимпийского чемпиона-1972, заслуженного тренера СССР Ивана Едешко, играли призеор чемпионатов мира Ольга Артешина, баскетболисты команды "Самара" — Баден Яксен и Владимир Пичкуров и ее главный тренер Игорь Грачев, актер театра и кино Кузьма Сапрыкин, олимпийский чемпион-1988 Вальдемарас Хомичус, ветеран куйбышевского баскетбола, чемпион Европы Игорь Бочкарев.

В "синих" майках (этой командой руководил прилетевший из Питера известный тренер Сергей Зозулин) сыграли самый титулованный баскетболист России, министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, игроки "Самары" Антон Глазунов и Виктор Кашин и президент клуба Камо Погосян, ветераны самарского баскетбола Владимир Васякин и Сергей Чикалкин, тренер женской команды "Самара-ДЮБЛ" Ольга Овчаренко и депутат губдумы Виталий Коротких. Победила команда "синих" — 14:13.