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Суды Происшествия

Новокуйбышевец получил восемь с половиной лет колонии за более чем 2 кг наркотиков

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Советском районном суде Самары огласили приговор по уголовному делу 28-летнего уроженца Новокуйбышевска. Его обвиняли в незаконном обороте наркотиков (п. "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил и. о. Куйбышевского транспортного прокурора Дионис Чамурлиев.

В октябре 2018 г. мужчина в интернете договорился людьми, личности которых следствие не установило. Он забирал наркотики из "закладок", о которых сообщники сообщали ему в смс, фасовал их на мелкие партии и размещал в тайниках в Самаре.

В начале февраля 2019 г., после того как он сбыл через закладку 100 г наркотиков, мужчину задержали. В его съемной квартире полицейские обнаружили более 2 кг наркотиков.

Суд Советского района приговорил новокуйбышевца к восьми с половиной годам заключения в колонии строгого режима.

В Куйбышевской транспортной прокуратуре отмечают, что за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Представители надзорного ведомства рекомендуют сообщать информацию о хранении, сбыте наркотиков, местах, квартирах для изготовления и употребления наркотиков, их незаконного культивирования, в любое время в полицию.

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