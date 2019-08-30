Новокуйбышевец получил восемь с половиной лет колонии за более чем 2 кг наркотиков

В Советском районном суде Самары огласили приговор по уголовному делу 28-летнего уроженца Новокуйбышевска. Его обвиняли в незаконном обороте наркотиков (п. "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил и. о. Куйбышевского транспортного прокурора Дионис Чамурлиев.

В октябре 2018 г. мужчина в интернете договорился людьми, личности которых следствие не установило. Он забирал наркотики из "закладок", о которых сообщники сообщали ему в смс, фасовал их на мелкие партии и размещал в тайниках в Самаре.

В начале февраля 2019 г., после того как он сбыл через закладку 100 г наркотиков, мужчину задержали. В его съемной квартире полицейские обнаружили более 2 кг наркотиков.

Суд Советского района приговорил новокуйбышевца к восьми с половиной годам заключения в колонии строгого режима.