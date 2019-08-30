Мужчина, оскорбивший полицейских в ритуальном салоне, отправится на исправительные работы

Кинель-Черкасский райсуд вынес приговор 45-летнему мужчине за оскорбление представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

8 июля 2019 г. мужчина пришел пьяным в ритуальной салон "Вечность" в с. Кинель-Черкассы. Тем самым он совершил административное правонарушение — ст. 20.21. КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения").

Работники салона вызвали полицию. Приехавшие правоохранители предложили мужчине отправится в отдел полиции. Но он отказался и нецензурно оскорбил сотрудников стражей порядка.

В итоге суд назначил сквернослову шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.