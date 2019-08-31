Гандбольная "Лада" уступила "Ростов-Дону" в матче за Суперкубок

В пятницу, 30 августа, в матче за Суперкубок России в Тольятти "Лада" со счетом 22:29 (8:16) уступила "Ростов-Дону" из Ростова-на-Дону, который стал обладателем трофея, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

"Наш соперник снова доказал, что является одним из сильнейших клубов Европы, если не лучшим, — отметил новый наставник "Лады" Алексей Алексеев. — Такой команде уступать, естественно, не стыдно. Хотя это, конечно, всегда неприятно. Не будем обманывать себя: лишь когда игра была сделана, и за результат Ростов уже не опасался, наши девочки раскрепостились. Это говорит о том, что волнение у них присутствовало довольно сильное. Не страшно проиграть. Главное — сделать правильные выводы из неудачи и извлечь пользу из нее", — прокомментировал исход матча тренер "Лады" Алексей Алексеев.

"Ростов-Дон": Мехдиева (1/10=10%), Седойкина (13/26=50%); Манагарова — 2, Сень — 3 (4 мин.), Родригес — 1, Аббинг — 3 (2 мин.), Вяхирева — 7/1, Судакова — 2, Бобровникова (2 мин.), Маслова — 1 (2 мин.), Макеева — 2, Кожокарь — 3 (2 мин.), Никитина — 2, Кузнецова — 3 (2 мин.), Бенке, Борщенко (2 мин.).

"Лада": Лагина (16/45=35%); Фомина — 2, Близнова — 1, Какмоля — 1 (2 мин.), Михайличенко — 8/1, Шамановская, Никитина — 1, Гайдук, Решетникова — 1, Щербак — 4, Блохина, Кирдяшева (2 мин.), Барынина, Амельченко — 3 (4 мин.), Новоселова — 1.