За неделю в регионе два человека погибли на работе

За истекшую неделю в Самарской области произошли два несчастных случая на производстве, в результате которых погибли люди, сообщает региональное министерство труда.

27 августа в Кинель-Черкасском районе при подготовке к выполнению работ по изоляции стыка трубопровода на монтажника наружных трубопроводов ООО "ВолгоЭнергоСтрой" упал элемент стрелы трубоукладчика. В результате полученной травмы 30-летний мужчина скончался.

А в Пестравском районе при выполнении подсобной работы на зерноскладе под колесами погрузчика погиб глава крестьянско-фермерского хозяйства. ЧП произошло 29 августа. Мужчине было 55 лет.

В целях профилактики аналогичных несчастных случаев министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области обращает внимание работодателей Самарской области на необходимость организации производства работ в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда, соблюдения правил по охране труда, а также обеспечения безопасности работников при эксплуатации оборудования, осуществлении технологических процессов.