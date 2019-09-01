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Суды Происшествия

В Самаре осуждены двое мужчин, похитивших имущество железной дороги

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волжский районный суд вынес приговор в отношении 52-летнего жителя с. Николаевка Самарской области и 28-летнего жителя областного центра, обвиняемых в краже группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище (п. "а, б" ч. 2 ст. 158 УК РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ирек Галеев.

Как пояснил представитель прокуратуры, судом установлено, что вечером 13 апреля 2019 г., двое мужчин и женщина, предварительно сговорившись на тайное хищение инструментов, прибыли к гаражу, расположенному на территории пос. Смышляевка.

Женщина осталась у входа в гараж, с целью слежки за окружающей обстановкой, а мужчины, взломав замок, проникли внутрь и похитили имущество, принадлежащее Сызранской механизированной дистанции инфраструктуры — филиала ОАО "РЖД" на общую сумму почти 20 тыс. руб., после чего скрылись с похищенным с места преступления.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте удалось выйти на "след" подозреваемых и задержать их с похищенным имуществом.

Суд, согласившись с позицией прокурора, приговорил 52-летнего мужчину к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима, а его 28-летнего сообщника к одному году и восьми месяцам условного лишения свободы с двухгодичным испытательным сроком. Женщиной, оказывавшей содействие ныне осужденным, оказалась супруга младшего из них. Суд освободил ее от уголовного наказания, применив судебный штраф в размере 10 тыс. рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры

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