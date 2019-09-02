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Автопром Машиностроение

В руководстве АвтоВАЗа произошли кадровые перестановки

ТОЛЬЯТТИ. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "АвтоВАЗ" объявило о новых назначениях в высшем руководстве компании. Так, Михаил Рябов, ранее занимавший должность вице-президента по производству автомобилей, назначен исполнительным вице-президентом по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок. На этом посту он сменил Алеша Братожа, занимавшего должность с сентября 2016 года.

Фото: пресс-центр АвтоВАЗа

Алеш Братож продолжит свою карьеру в Groupe Renault.

Вице-президентом по управлению цепочкой поставок назначен Марк Дарданелли. Он сменил Пола Миллера, который занимал эту должность с мая 2016 года.

"Алеш и Пол присоединились к АвтоВАЗу в сложное время, когда компания нуждалась в экстренных мерах по преодолению кризиса. Я благодарен каждому из них за большую работу и вклад в выполнение начальных этапов нашего среднесрочного плана. Я также желаю успехов Михаилу Рябову и Марку Дарданелли. Своим профессионализмом они будут максимально способствовать выполнению среднесрочного плана, развитию АвтоВАЗа и бренда Lada", - прокомментировал кадровые перестановки президент компании Ив Каракатзанис.

Михаил Рябов родился в 1963 году. Окончил Самарский государственный технический университет по специальности "Технология машиностроения". На АвтоВАЗе c 1986 года. Начинал слесарем механосборочных работ. Был мастером, начальником участка, заместителем начальника и начальником цеха, начальником производства, директором программы. С 2010 по 2012 гг. - директор проекта "Автомобили на платформе В0". С 2012 по 2014 гг. - вице-президент по продуктам и программам. С февраля 2014 г. был генеральным директором ООО "Lada Ижевск", с ноября 2018 г. работал в должности вице-президента АвтоВАЗа по производству автомобилей.

 

Марк Дарданелли родился в 1966 году. До назначения на АвтоВАЗ занимал должность глобального директора Альянса по цепочке поставок в Европе. С 1990 г. он работал на различных позициях в системе логистики, поставок, технического развития, производственном и корпоративном периметрах Groupe Renault. С 2012 по 2017 гг. работал в России сначала в качестве директора по цепочке поставок Renault, а затем также возглавил логистику Nissan в 2015-м.

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