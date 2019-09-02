В руководстве АвтоВАЗа произошли кадровые перестановки

АО "АвтоВАЗ" объявило о новых назначениях в высшем руководстве компании. Так, Михаил Рябов, ранее занимавший должность вице-президента по производству автомобилей, назначен исполнительным вице-президентом по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок. На этом посту он сменил Алеша Братожа, занимавшего должность с сентября 2016 года.

Алеш Братож продолжит свою карьеру в Groupe Renault.

Вице-президентом по управлению цепочкой поставок назначен Марк Дарданелли. Он сменил Пола Миллера, который занимал эту должность с мая 2016 года.

"Алеш и Пол присоединились к АвтоВАЗу в сложное время, когда компания нуждалась в экстренных мерах по преодолению кризиса. Я благодарен каждому из них за большую работу и вклад в выполнение начальных этапов нашего среднесрочного плана. Я также желаю успехов Михаилу Рябову и Марку Дарданелли. Своим профессионализмом они будут максимально способствовать выполнению среднесрочного плана, развитию АвтоВАЗа и бренда Lada", - прокомментировал кадровые перестановки президент компании Ив Каракатзанис.