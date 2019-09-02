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За компенсацией после отравления роллами в Самаре стали обращаться мошенники

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За компенсацией после отравлениями роллами в ресторане "Фарфор" стали обращаться мошенники, сообщают представители фирмы в соцсетях.

Напомним, с 23 по 29 августа в медицинские учреждения региона обратились 63 человека с признаками пищевого отравления, которые приобретали продукцию в указанном предприятии.

"Общение усложняется и "особо умными", которые решили "примазаться" к горю. Мы не хотели писать об этом, но вынуждены, так как поток предприимчивых не иссякает. Люди обращаются к нам за компенсацией, скандалят, но на нашу просьбу сообщить номер телефона или номер заказа, по которому было отравление, не могут сообщить. Далее связь прерывается и любые попытки связаться с этими людьми не приносят успеха. Подобные общения сильно отвлекают от реальных пострадавших. Таких звонков уже десятки", - говорится в сообщении.

"Обязуемся, что все реально пострадавшие получат внимание и решение их вопросов. Мы не тянем и не скрываемся. Мы на связи и работаем над ситуацией", - сообщают представители "Фарфора".

Гид потребителя

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