В Самарской области ожидается сухая и теплая погода

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В Самарской области синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду. Слабый ветер и малое количество облаков на небе создадут условия для быстрого прогрева воздуха в дневные часы, но северная направленность воздушных течений в тропосфере сохранит пониженный температурный режим ночью, сообщает Приволжское УГМС.