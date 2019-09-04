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Общество

В Самарской области ожидается сухая и теплая погода

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду. Слабый ветер и малое количество облаков на небе создадут условия для быстрого прогрева воздуха в дневные часы, но северная направленность воздушных течений в тропосфере сохранит пониженный температурный режим ночью, сообщает Приволжское УГМС.

В четверг, 5 сентября, ночью без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 5...10 °C. Днем без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 19...24 °C.

В пятницу, 6 сентября, прогноз аналогичный предыдущим суткам. 

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