В Самарской области ожидается сухая и теплая погода

В Самарской области синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду. Слабый ветер и малое количество облаков на небе создадут условия для быстрого прогрева воздуха в дневные часы, но северная направленность воздушных течений в тропосфере сохранит пониженный температурный режим ночью, сообщает Приволжское УГМС.
В четверг, 5 сентября, ночью без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 5...10 °C. Днем без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 19...24 °C.
В пятницу, 6 сентября, прогноз аналогичный предыдущим суткам.