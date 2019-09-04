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Общество

Самара на шестом месте рейтинга городов РФ по алчности женщин

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным федерального социологического опроса, проведенного в августе 2019 г. независимым агентством Zoom Market, самые алчные женщины живут в Саранске, Краснодаре и Москве. Самара заняла шестую строчку рейтинга.

Жительницам российских городов задавали три вопроса: скажите, какой для вас главный критерий при выборе мужчины? Финансовое положение мужчины и его социальный статус имеет для вас значение? Возраст мужчины имеет для Вас значение?

Главными критериями при выборе мужчины стали: любовь (62%), надежность (19%), доход (7%), социальный статус (5%), внешность (4%), образование (2%) и репутация (1%).

Опрос проводился по методу личных интервью среди жительниц 28 городов РФ.

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