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Дорожное строительство Транспорт и связь

Модернизировать Московское шоссе будут несколько лет

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Адаптация Московского шоссе может продлиться не один год. Такой вывод можно сделать из ответов заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрея Спиридонова на вопросы граждан по этому поводу в Twitter.

В частности, один из подписчиков поинтересовался у чиновника, входит ли в проект адаптации перекресток Московского шоссе и ул. Георгия Димитрова. На что Андрей Спиридонов ответил утвердительно, добавив, что реализовать эту часть работ планируют в 2023 году.

Напомним, реконструкция Московского шоссе — одной из самых загруженных городских дорог — вело ООО "Самаратрансстрой" с осени 2015 г. в рамках подготовки к ЧМ-2018. Стоимость контракта составила 9,29 млрд рублей. В проект реконструкции вошли пять пересечений, два из которых представляют собой кольцевые развязки, и восемь примыканий второстепенных улиц.

Недавно появилась информация, что готовится повторная реконструкция магистрали. По словам того же Андрея Спиридонова, соответствующий проект будет готов уже в этом году, а к дорожным работам приступят в 2021 году.

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