На ул. Ставропольской изменится схема движения трамваев из-за ремонтных работ

В связи с аварийными работами, проводимыми силами "СКС" на водопроводной линии холодного водоснабжения диаметром 300 мм по ул. Ставропольской в районе дома № 152, с 12:00 4 сентября и до окончания работ движение трамваев маршрута № 13 осуществляется по укороченной схеме, сообщает городской департамент транспорта.
Скорректированный маршрут следующий: от Постникова оврага до остановочного пункта "Улица Красных Коммунаров".
При этом трамваи маршрута № 21 временно не ходят — их движение возобновится после завершения восстановительных работ.