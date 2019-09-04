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Общество

На ул. Ставропольской изменится схема движения трамваев из-за ремонтных работ

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с аварийными работами, проводимыми силами "СКС" на водопроводной линии холодного водоснабжения диаметром 300 мм по ул. Ставропольской в районе дома № 152, с 12:00 4 сентября и до окончания работ движение трамваев маршрута № 13 осуществляется по укороченной схеме, сообщает городской департамент транспорта.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Скорректированный маршрут следующий: от Постникова оврага до остановочного пункта "Улица Красных Коммунаров".

При этом трамваи маршрута № 21 временно не ходят — их движение возобновится после завершения восстановительных работ.

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