В Чапаевске осудили мужчину и женщину, хранивших героин наркоторговой ОПГ

Вступили в силу приговоры Чапаевского городского суда, вынесенный местным жителям: В. Сумарокову и Р. Сидоренко. Их признали виновными в незаконном обороте наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, Сумароков и Сидоренко являлись участниками ОПГ, организовывавшей поставки крупных партий наркотиков. На след группы сотрудники ФСБ вышли в сентябре 2018 года. Задержали подозреваемых 11 сентября. Они хранили наркотики в частном доме. Силовики обнаружили там тайник с 340 г героина.

13 сентября в отношении Сидненко и Сумарокова возбудили уголовное дело.

Приговоры им выносили отдельно. 15 июля 2019 г. суд назначил Сумарокову два года лишения свободы в колонии особого режима. Его сообщнице Сидоренко вынесли приговор 8 августа. Ее приговорили к трем года колонии общего режима. Как уточнили в ФСБ, приговоры уже вступили в законную силу.