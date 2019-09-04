На ежегодном корпоративном фестивале "Роснефть" открыла новые таланты

Четыре призовых места, в том числе одно "золото" собрали в копилку наград представители Новокуйбышевской нефтехимической компании, принявшие участие в финале корпоративного фестиваля "Роснефть зажигает звезды".

Корпоративный фестиваль "Роснефть зажигает звезды" проходит уже девятый год подряд. Он стал традиционным для сотрудников АО "ННК" и их семей. В этом году конкурс объединил более 6500 участников и гостей из 125 дочерних обществ "Роснефти". За звание лучших боролись исполнители и творческие коллективы, прошедшие зональные отборочные этапы конкурса в номинациях: хореография, вокал, инструментальный жанр и оригинальный жанр, отражение (фотография). "Навстречу мечте" — этот девиз стал основной темой гала-концерта. Чтобы выйти на конкурсную сцену, артисты прошли очень непростой путь: от выбора репертуара и ежедневных репетиций до решающего выступления перед зрительным залом и звездным жюри.

Гала-концерт фестиваля состоялся в Москве, 30 августа на сцене Государственного центрального концертного зала "России" в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню нефтяной и газовой промышленности. В программу концерта вошли лучшие номера финального тура фестиваля, а также совместные выступления участников с профессиональными артистами. На сцене в дуэтах с сотрудниками "Роснефти" спели Дмитрий Маликов, Наталья Подольская, Митя Фомин и другие звезды российской эстрады.

Конкурсанты от АО "ННК" прошли в финал сразу в пяти номинациях. В первый день конкурса свое мастерство и талант показали Ксения Еремеева и Ирина Борзова — в номинации "Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр. 7-12 лет" девочки подготовили номер "Wild dance". Упорный труд и усиленная подготовка принесли свои плоды: новокуйбышевский коллектив получил первый приз в финале фестиваля. "В прошлом году наш номер был в стиле "рок-н-ролл", а на этот раз захотелось быть такими непохожими ни на кого, удивить жюри и зрителей. И на наш взгляд нам это удалось!", — поделились замыслом своего номера юные артистки.

В номинации "Отражение. Изобразительное искусство. 13-17 лет" третий приз заняла работа дочки сотрудницы ННК Анастасия Понякшина. А двум другим нашим артистам — аппаратчику цеха № 6 Алине Рачковой, выступавшей в номинации "Хореография. Эстрадный танец. 18 лет и старше", а также дочке специалиста отдела реализации собственной готовой продукции АО "ННК" Марии Бариновой, Софии, которая выступала в номинации "Вокал. Народный. 7-12 лет", досталось "серебро". "Я впервые приняла участие в "Роснефть зажигает звезды" и вышла в финал, — делится впечатлениями Алина Рачкова. — Это было волнительно, но мы справились. Наше выступление, считаю, прошло хорошо, сцену подготовили отлично. Нам удалось покорить зрителей. Спасибо организаторам фестиваля, нашим коллегам и всем, кто поддерживал нас".

София Баринова, в свою очередь, призналась, что хотела бы продолжать участвовать в фестивале талантов. "Я очень сильно хотела попасть на эту сцену, пройти до финала и вот это свершилось", — говорит девочка.