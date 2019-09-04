16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СИБИНТЕК отметил 20-летний юбилей Модернизировать Московское шоссе будут несколько лет Ульяновских дорожников оштрафовали на 28 млн руб. за картель с самарской фирмой Мэрия Самары запросила средства на реконструкцию Ракитовского шоссе Проект продления ул. Авроры до Ново-Садовой подготовят "Петербургские сети"

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" обеспечил цифровой телефонной связью жителей Жигулевска

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Ростелеком" установил пять цифровых телефонных станций в городе Жигулевске Самарской области. Новые АТС российского производства заменили координатные, прослужившие около 40 лет.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

После модернизации более чем две тысячи семей смогли оценить дополнительные цифровые возможности домашней телефонии: тональный набор, автоматический определитель номера, уведомление о входящем вызове, "черный список" и другие.

Анна Суркова, жительница Жигулевска, рассказала:

"Удобство новой АТС - в том, что теперь можно переводить телефон в тональный режим и пользоваться разделами голосового меню. Раньше для этого приходилось прибегать к помощи мобильного телефона. Ощутима разница и в качестве связи".

Петр Могилевский, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" - технический директор:

- Мы поэтапно выводим из эксплуатации устаревшее оборудование. Сегодня количество цифровых телефонных станций "Ростелекома" в губернии достигает 97% от общего числа. Новые АТС потребляют меньше энергии, занимают меньшие площади и контролируются автоматикой.

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6