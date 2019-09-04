"Ростелеком" обеспечил цифровой телефонной связью жителей Жигулевска

"Ростелеком" установил пять цифровых телефонных станций в городе Жигулевске Самарской области. Новые АТС российского производства заменили координатные, прослужившие около 40 лет.

После модернизации более чем две тысячи семей смогли оценить дополнительные цифровые возможности домашней телефонии: тональный набор, автоматический определитель номера, уведомление о входящем вызове, "черный список" и другие.

Анна Суркова, жительница Жигулевска, рассказала:

"Удобство новой АТС - в том, что теперь можно переводить телефон в тональный режим и пользоваться разделами голосового меню. Раньше для этого приходилось прибегать к помощи мобильного телефона. Ощутима разница и в качестве связи".

Петр Могилевский, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" - технический директор:

- Мы поэтапно выводим из эксплуатации устаревшее оборудование. Сегодня количество цифровых телефонных станций "Ростелекома" в губернии достигает 97% от общего числа. Новые АТС потребляют меньше энергии, занимают меньшие площади и контролируются автоматикой.