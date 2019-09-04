В Сергиевском районе модернизировали библиотеку и детскую поликлинику

В среду, 4 сентября, после личного приема граждан Сергиевского района Дмитрий Азаров оценил ход работ по модернизации межпоселенческой центральной библиотеки, которая ведется в рамках нацпроекта "Культура".

Благодаря нацпроекту, в районе, кроме обновленной библиотеки, в скором времени появится передвижной многофункциональный культурный центр, кинозал на базе ДК в пгт. Суходол и новые инструменты в Суходольской детской музыкальной школе.

Межпоселенческая центральная библиотека занимает двухэтажное здание, разделенное на детскую и взрослую библиотеки. Работники учреждения рассказали, что библиотека является настоящим центром притяжения: ежегодно сюда за новыми знаниями обращаются более 42 тыс. раз. Благодаря нацпроекту "Культура" в учреждении сейчас ведутся работы по созданию модельной библиотеки "Центр семейного чтения". Это позволит улучшить материально-техническую базу и качество библиотечного фонда, расширить пространство, увеличить количество и спектр культурно-образовательных услуг.

В библиотеку уже завезли книги по истории Самарского края — предмету, который с этого года будут изучать ребята во всех школах губернии. Дмитрий Азаров пополнил библиотечный фонд во многом уникальной книгой "Самара в игре", посвященной играм ЧМ по футболу 2018 года.

Дмитрий Азаров посетил и местный краеведческий музей, который расположен в одном из старейших зданий райцентра — помещении торговой лавки купца Смирнова, построенном во второй половине XIX века. Коллектив смог создать по-настоящему уникальную для поселкового музея коллекцию, посвященную крестьянскому быту, героям Великой Отечественной, природе Самарского края. По средам в музее проходят интерактивные мастерские по лепке, рисованию.

Преобразилась благодаря нацпроектам и детская поликлиника в Сергиевске. Она обслуживает почти 3500 детишек, проживающих как в райцентре, так и в других населенных пунктах района. Для того, чтобы повысить доступность медпомощи и сократить время ее ожидания, упростить процедуру записи на прием, в медучреждении проведен капремонт здания, закуплена мебель и современные инфоматы, модернизирована навигация в учреждении.