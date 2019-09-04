16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сергиевском районе модернизировали библиотеку и детскую поликлинику Дмитрий Азаров раскритиковал работу муниципалитетов по обращению с ТКО Дмитрий Азаров провел личный прием граждан в Сергиевском районе Губернатор осмотрел благоустроенный сквер им. Фадеева и Крымскую площадь В регионе школьники будут изучать новый предмет "История Самарского края"

Губернатор Власть и политика

В Сергиевском районе модернизировали библиотеку и детскую поликлинику

СЕРГИЕВСК. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 4 сентября, после личного приема граждан Сергиевского района Дмитрий Азаров оценил ход работ по модернизации межпоселенческой центральной библиотеки, которая ведется в рамках нацпроекта "Культура".

Фото: samregion.ru

Благодаря нацпроекту, в районе, кроме обновленной библиотеки, в скором времени появится передвижной многофункциональный культурный центр, кинозал на базе ДК в пгт. Суходол и новые инструменты в Суходольской детской музыкальной школе.

Межпоселенческая центральная библиотека занимает двухэтажное здание, разделенное на детскую и взрослую библиотеки. Работники учреждения рассказали, что библиотека является настоящим центром притяжения: ежегодно сюда за новыми знаниями обращаются более 42 тыс. раз. Благодаря нацпроекту "Культура" в учреждении сейчас ведутся работы по созданию модельной библиотеки "Центр семейного чтения". Это позволит улучшить материально-техническую базу и качество библиотечного фонда, расширить пространство, увеличить количество и спектр культурно-образовательных услуг.

В библиотеку уже завезли книги по истории Самарского края — предмету, который с этого года будут изучать ребята во всех школах губернии. Дмитрий Азаров пополнил библиотечный фонд во многом уникальной книгой "Самара в игре", посвященной играм ЧМ по футболу 2018 года.

Дмитрий Азаров посетил и местный краеведческий музей, который расположен в одном из старейших зданий райцентра — помещении торговой лавки купца Смирнова, построенном во второй половине XIX века. Коллектив смог создать по-настоящему уникальную для поселкового музея коллекцию, посвященную крестьянскому быту, героям Великой Отечественной, природе Самарского края. По средам в музее проходят интерактивные мастерские по лепке, рисованию.

Преобразилась благодаря нацпроектам и детская поликлиника в Сергиевске. Она обслуживает почти 3500 детишек, проживающих как в райцентре, так и в других населенных пунктах района. Для того, чтобы повысить доступность медпомощи и сократить время ее ожидания, упростить процедуру записи на прием, в медучреждении проведен капремонт здания, закуплена мебель и современные инфоматы, модернизирована навигация в учреждении.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Церемония награждения лауреатов областной общественной акции "Народное признание 2018"

Церемония награждения лауреатов областной общественной акции "Народное признание 2018"

Губернатор на форуме "Тольятти - город будущего"

Губернатор на форуме "Тольятти - город будущего"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6