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Общество

В Самаре изменится расписание дачных автобусов

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 сентября, произойдут изменения в расписании графика отправления автобусов, следующих по дачным маршрутам, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

По информации городского департамента транспорта, в связи с уменьшением светового дня, для удобства пассажиров первые автобусы из города будут отправляться на час позже и, соответственно, последние рейсы от дачных массивов будут выполняться на час раньше.

Скорректированное расписание будет действовать до конца текущего сезона дачных перевозок, который продлится до 27 октября.

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