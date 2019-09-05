Возле "Самара Арены" ограничат движение из-за соревнований по велоспорту

В субботу, 7 сентября, в связи с проведением спортивных соревнований по велосипедному спорту с 08:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта по ряду улиц, сообщает пресс-служба мэрии Самары.
Ограничения коснутся следующих участков:
- ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на поезд, ведущий к Малому Сорокину Хутору;
- Проезд № 2;
- ул. Дальняя от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.
Также с 00:00 до 16:00 6 и 7 сентября на вышеуказанных участках дорог будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.
Городская администрация обращает внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать маршруты следования.