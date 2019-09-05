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Общество

Возле "Самара Арены" ограничат движение из-за соревнований по велоспорту

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 сентября, в связи с проведением спортивных соревнований по велосипедному спорту с 08:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта по ряду улиц, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Ограничения коснутся следующих участков:

  • ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на поезд, ведущий к Малому Сорокину Хутору;
  • Проезд № 2;
  • ул. Дальняя от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Также с 00:00 до 16:00 6 и 7 сентября на вышеуказанных участках дорог будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Городская администрация обращает внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать маршруты следования.

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