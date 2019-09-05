Возле "Самара Арены" ограничат движение из-за соревнований по велоспорту

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В субботу, 7 сентября, в связи с проведением спортивных соревнований по велосипедному спорту с 08:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта по ряду улиц, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары