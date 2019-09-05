В Самарской области обещают ночные заморозки

В Самарской области с 6 по 8 сентября ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Местами в регионе будет -0 ... -1°С в воздухе и на поверхности почвы.
В Самарской области с 6 по 8 сентября ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Местами в регионе будет -0 ... -1°С в воздухе и на поверхности почвы.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.