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Общество

В Самарской области обещают ночные заморозки

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с 6 по 8 сентября ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Местами в регионе будет -0 ... -1°С в воздухе и на поверхности почвы.

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